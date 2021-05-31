В МИД России объяснили ситуацию с поставками газа через Украину

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Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости объяснил ситуацию с поставками российского газа через Украину.
В МИД России объяснили ситуацию с поставками газа через Украину
  • РИА Новости

«Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры «Газпрома» и их партнёров на Украине. У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину. Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа», — сказал он.

Биричевский подчеркнул, что газопровод «Северный поток — 2» представляет собой исключительно экономический проект, а поставки российского газа через Украину будут осуществляться и дальше в рамках существующих договоров, пока они будут оставаться в силе. 

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, когда Киев прекратит бороться с газопроводом «Северный поток — 2».

26 мая американский президент Джо Байден признал, что строительство «Северного потока — 2» близится к завершению и введение санкций станет для проекта контрпродуктивным.

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