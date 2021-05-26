Глава МИД Украины назвал условие окончания борьбы Киева с «Северным потоком — 2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, когда Киев прекратит бороться с газопроводом «Северный поток — 2».

Как сообщает «Европейская правда», он заявил, что Киев прекратит бороться с проектом, когда по газопроводу пойдёт газ.

«Но моё правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. До тех пор, пока газ не потёк по «Северному потоку — 2», мы будем бороться за защиту наших интересов», — сказал министр.

Также портал указывает, что глава МИД Украины признал, что у строителей «Северного потока — 2» теперь гораздо больше шансов успешно завершить проект.

Ранее американский президент Джо Байден признал, что строительство «Северного потока — 2» близится к завершению и введение санкций станет для проекта контрпродуктивным.