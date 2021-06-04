Путин оценил ситуацию с транзитом газа через Украину

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал ситуацию с продолжением транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

«У нас есть контракт с Украиной по поводу прокачки нашего газа... в течение ближайших пяти лет мы будем прокачивать до 40 млрд куб. м, в лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до 200», — отметил Путин.

Он добавил, что в случае сохранения «нормальных отношений» Россия продолжала бы прокачивать значительную часть газа через Украину.

«Монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вдуть цены до небес за этот транзит, с одной стороны. С другой стороны, попробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины в прямых контрактах между Россией и Украиной», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что сейчас Украина получает от России за транзит $1,5 млрд, а могла бы получать $3—5 млрд.

«Сами своими руками всё сломали», — заключил Путин.

В то же время он сообщил, что Россия готова загружать ГТС Украины и в будущем после завершения срока действия контракта на транзит в случае достижения договорённости с Киевом.

Ранее в МИД России заявили, что у российской стороны нет задачи приостановить поставку газа через Украину, а Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа.

При этом в «Нафтогазе Украины» подчеркнули, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» грозит потерей доходов страны от транзита, а также потерей «компонента безопасности».

Украинский президент Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырем в руках России.