Кремль заявил о готовности сохранить поставки газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не намерена отказываться от украинского транзита газа после завершения текущего договора.

«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Песков, президент России Владимир Путин полагает, что в будущем Европа будет нуждаться в большем количестве газа, поэтому будут возрастать и поставки, а это означает, что «украинский транзит может быть востребован».

Также пресс-секретарь российского лидера добавил, что для России этот вопрос имеет «исключительно экономический и коммерческий характер», поэтому условия должны отвечать рыночным требованиям.

«Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», — заключил представитель Кремля.

Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский объяснил ситуацию с поставками российского газа через Украину.

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