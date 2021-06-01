Кремль заявил о готовности сохранить поставки газа через Украину

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не намерена отказываться от украинского транзита газа после завершения текущего договора.

«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Песков, президент России Владимир Путин полагает, что в будущем Европа будет нуждаться в большем количестве газа, поэтому будут возрастать и поставки, а это означает, что «украинский транзит может быть востребован».

Также пресс-секретарь российского лидера добавил, что для России этот вопрос имеет «исключительно экономический и коммерческий характер», поэтому условия должны отвечать рыночным требованиям.

«Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», — заключил представитель Кремля.

Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский объяснил ситуацию с поставками российского газа через Украину.

26 мая американский президент Джо Байден признал, что строительство «Северного потока — 2» близится к завершению и введение санкций станет для проекта контрпродуктивным.

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