Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырем России

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с проектом «Северный поток — 2», назвал его козырем в руках России.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Северный поток — 2» на сегодня — это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который ещё и частично поддерживает Европа», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский объяснил ситуацию с поставками российского газа через Украину. По его словам, в настоящее время действует контракт, а дальше будут переговоры «Газпрома» и его партнёров на Украине. Он добавил, что у российской стороны нет задачи приостановить поставку газа через Украину, а Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа.

В начале марта глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отметил, что Украина подготовилась к запуску трубопровода «Северный поток — 2». При этом он подчеркнул, что этот проект грозит потерей доходов Украины от транзита, а также потерей «компонента безопасности».