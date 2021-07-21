Глава МИД ФРГ прокомментировал договорённости с США по «Северному потоку — 2»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал договорённости Германии и США по газопроводу «Северный поток — 2».

Как министр отметил на своей странице в Twitter, он испытывает облегчение в связи с успешным итогом переговоров.

«Я испытываю облегчение в связи с тем, что в вопросе «Северного потока — 2» мы с США нашли конструктивное решение. Мы поддержим Украину в развитии зелёного энергетического сектора и при этом будем выступать за то, чтобы обеспечить транзит газа через Украину на следующее десятилетие», — указал глава МИД ФРГ.

Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».

Позднее стало известно, что Германия выделит €200 млн на поддержку энергосектора и снятие энергозависимости Украины в рамках договорённости между ФРГ и Соединёнными Штатами по «Северному потоку — 2». Также ФРГ выделит в «зелёный фонд» Украины $1 млрд.