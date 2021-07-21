ФРГ выделит €200 млн на поддержку энергосектора Украины

Госдеп США сообщил, что Германия выделит €200 млн на поддержку энергосектора и снятие энергозависимости Украины в рамках договорённости между ФРГ и Соединёнными Штатами по «Северному потоку — 2».

Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с этим ТАСС отметил, что представитель Госдепартамента высокого ранга указала, что Германия обязалась создать «зелёный фонд» для энергетики Украины в размере $1 млрд.

«В рамках американо-германского партнёрства по климату и энергетике ФРГ обязалась создать «зелёный фонд» для Украины и выделить $1 млрд для поддержки энергетического перехода, энергоэффективности и энергетической безопасности страны», — сказала она.

Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».