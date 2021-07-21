США достигли договорённости с ФРГ по «Северному потоку — 2»

Замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».

Соответствующее заявление она сделала, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.

«Сегодня мы обнародуем договорённость, которой мы достигли с германским правительством... Я могу представить вам здесь ряд деталей», — сказала Нуланд.

Как сообщает РИА Новости, Берлин, по её словам, обязуется добиваться санкций в отношении России, если российская сторона будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

Также она добавила, что ФРГ будет обязана добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа.

Ранее в ФРГ заявили о прогрессе в диалоге с США по «Северному потоку — 2».