В ФРГ заявили о прогрессе в диалоге с США по «Северному потоку — 2»
- Reuters
«В последние месяцы были интенсивные переговоры, а в последнее время — хороший прогресс. Мы уверены, что вскоре сможем сообщить больше», — приводит её слова РИА Новости.
Фитц отметила, что пока правительству ФРГ больше нечего сказать по этой теме.
Ранее западные СМИ писали, что Вашингтон и Берлин в ближайшее время могут объявить о договорённости по вопросу газопровода.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле знают, что между странами было достигнуто «определённое понимание», но деталями пока не располагают.