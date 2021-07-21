В ФРГ заявили о прогрессе в диалоге с США по «Северному потоку — 2»

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В переговорах с США по «Северному потоку — 2» достигнут определённый прогресс, заявила на брифинге заместитель официального представителя кабмина Германии Мартина Фитц.
В ФРГ заявили о прогрессе в диалоге с США по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«В последние месяцы были интенсивные переговоры, а в последнее время — хороший прогресс. Мы уверены, что вскоре сможем сообщить больше», — приводит её слова РИА Новости.

Фитц отметила, что пока правительству ФРГ больше нечего сказать по этой теме.

Ранее западные СМИ писали, что Вашингтон и Берлин в ближайшее время могут объявить о договорённости по вопросу газопровода.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле знают, что между странами было достигнуто «определённое понимание», но деталями пока не располагают.

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