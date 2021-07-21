WSJ: США и Германия 21 июля объявят о сделке по «Северному потоку — 2»

США и Германия в среду, 21 июля, могут объявить о договорённости по газопроводу «Северный поток — 2».

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из Берлина и Вашингтона.

Как отмечается, американская администрация отойдёт от своей «позиции противостояния» проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмёт на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии.

Ранее появилась информация, что США и Германия планируют объявить о разрешении разногласий по поводу запуска «Северного потока — 2».

Уточнялось, что стороны приближаются к соглашению, которое позволит избежать возобновления американских санкций в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

16 июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель сообщили об имеющихся разногласиях по трубопроводу «Северный поток — 2».