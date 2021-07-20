Reuters: США и Германия достигли согласия по «Северному потоку — 2»
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«Всё выглядит хорошо... Мы ожидаем, что переговоры будут завершены в ближайшие дни», — сказал один из собеседников агентства, имя которого не раскрывается.
16 июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель сообщили об имеющихся разногласиях по трубопроводу «Северный поток — 2».
При этом стороны согласились, что Украина должна сохранить статус газового транзитёра после запуска проекта в эксплуатацию.