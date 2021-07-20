Reuters: США и Германия достигли согласия по «Северному потоку — 2»

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США и Германия планируют объявить о разрешении разногласий по поводу запуска «Северного потока — 2», сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, стороны приближаются к соглашению, которое позволит избежать возобновления американских санкций в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG.
Reuters: США и Германия достигли согласия по «Северному потоку — 2»
  • Reuters
  • © Stine Jacobsen

«Всё выглядит хорошо... Мы ожидаем, что переговоры будут завершены в ближайшие дни», — сказал один из собеседников агентства, имя которого не раскрывается.

16 июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель сообщили об имеющихся разногласиях по трубопроводу «Северный поток — 2».

При этом стороны согласились, что Украина должна сохранить статус газового транзитёра после запуска проекта в эксплуатацию.

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