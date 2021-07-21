Песков прокомментировал переговоры США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
Песков сообщил, что в Москве знают, что тема «Северного потока — 2» стояла высоко в повестке дня контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтоне.
«Мы знаем, что было достигнуто определённое понимание между Берлином и Вашингтоном, а в остальном деталями мы пока не располагаем», — сказал он.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из Берлина и Вашингтона писала, что США и Германия 21 июля могут объявить о договорённости по «Северному потоку — 2».
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе ФБА «Экономика сегодня» высказал мнение, что вопрос коммерческого запуска «Северного потока — 2» остаётся открытым.