Песков прокомментировал переговоры США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают, что между Германией и США было достигнуто «определённое понимание» по «Северному потоку — 2», но деталями пока не располагают.
Песков прокомментировал переговоры США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

Песков сообщил, что в Москве знают, что тема «Северного потока — 2» стояла высоко в повестке дня контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтоне.

«Мы знаем, что было достигнуто определённое понимание между Берлином и Вашингтоном, а в остальном деталями мы пока не располагаем», — сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из Берлина и Вашингтона писала, что США и Германия 21 июля могут объявить о договорённости по «Северному потоку — 2».

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе ФБА «Экономика сегодня» высказал мнение, что вопрос коммерческого запуска «Северного потока — 2» остаётся открытым.

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