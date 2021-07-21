Песков прокомментировал переговоры США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают, что между Германией и США было достигнуто «определённое понимание» по «Северному потоку — 2», но деталями пока не располагают.

Песков сообщил, что в Москве знают, что тема «Северного потока — 2» стояла высоко в повестке дня контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтоне.

«Мы знаем, что было достигнуто определённое понимание между Берлином и Вашингтоном, а в остальном деталями мы пока не располагаем», — сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из Берлина и Вашингтона писала, что США и Германия 21 июля могут объявить о договорённости по «Северному потоку — 2».

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе ФБА «Экономика сегодня» высказал мнение, что вопрос коммерческого запуска «Северного потока — 2» остаётся открытым.