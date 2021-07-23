«Исходя из состояния системы»: в «Газпроме» заявили о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2024 года

«Газпром» готов продолжить транспортировку газа через Украину после 2024 года, исходя из целесообразности и техсостояния украинской ГТС, заявил председатель правления компании Алексей Миллер. По его словам, российская сторона готова и увеличить объёмы транзита, но вопрос закупок энергосырья должен решаться на рыночных условиях. Ранее в Кремле указали, что в сделке США и ФРГ по «Северному потоку — 2» отсутствует посыл к Киеву по поводу обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения транзита. Ранее Берлин в рамках сделки с Вашингтоном обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года.

«Газпром» готов продолжить транспортировку газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния газотранспортной системы этой страны. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Вопросы новых объёмов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объёмов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств «Газпром» готов даже увеличить объёмы транзита через Украину», — заявил Миллер.

Он также назвал «полностью обоснованным» участие немецких партнёров в переговорном процессе, учитывая обозначенные планы ЕС по декарбонизации экономики.

Говоря о трансбалтийском газопроводе «Северный поток — 2», Алексей Миллер указал, что этот проект обеспечит европейских потребителей более дешёвым газом за счёт более короткого маршрута поставки.

«Газпром» всегда подходил к «Северному потоку — 2» как к экономическому проекту. Его цель — обеспечить надёжность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок Евросоюза. А также снижение стоимости газа для конечных потребителей за счёт более короткого транспортного маршрута — почти на 2 тыс. км меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины», — пояснил глава «Газпрома».

Вдобавок «Северный поток — 2» больше соответствует современным экологическим требованиям, чем транзитный маршрут через Украину. В частности, выбросы углекислого газа через газопровод в 5,6 раза меньше, чем через украинский маршрут. Причина — меньшее число компрессорных станций.

Reuters

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Накануне США и ФРГ объявили о сделке по «Северному потоку — 2». В рамках соглашения Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, тогда как Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года (в конце 2019-го Россия и Украина заключили соглашение о транзите газа сроком на пять лет). При этом американские власти по-прежнему намерены принимать меры, если Россия якобы будет использовать вопрос энергетики в качестве геополитического оружия в Европе и совершать агрессивные действия в отношении Украины.

Как указал посол России в США Анатолий Антонов, Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве «орудия политического давления» и не пыталась этим решить какие-либо узкоконъюнктурные цели: «Любые обвинения на этот счёт отвергаем. Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию».

«Россия всегда была и остаётся ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, и я бы даже говорил в более широком, глобальном масштабе. Никаких прецедентов на этот счёт никто назвать не сможет», — заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что вопрос продления транзита российского газа через Украину после 2024 года завязан исключительно на экономическую целесообразность и рентабельность.

«Мы бы хотели, предпочли бы увидеть также в совместном заявлении и посыл Украине о том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения такого транзита. К сожалению, мы не видим такого месседжа для Украины», — констатировал он.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заметила, что позиция Вашингтона и Берлина по «Северному потоку — 2», в частности по транзиту российского газа через Украину, немного расходится с используемыми ими постулатами «о суверенитете государства, о суверенитете его промышленности, отраслей, о суверенитете принятия решений в стратегических для каждого государства отраслях».

При этом она добавила, что у России никогда и не было намерений не поставлять газ на Украину и через территорию этой страны, подобные решения принимали в Киеве.

«Данный вопрос носит сугубо коммерческий характер и является прерогативой соответствующих хозяйствующих субъектов», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Она также подчеркнула, что американо-немецкое заявление продемонстрировало, кто и как будет управлять развитием топливно-энергетического комплекса Украины.

Стоит заметить, что решение США и ФРГ не нашло поддержки в Киеве, а также в Варшаве и Вильнюсе.

Как заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сделка двух стран не решает вопрос энергетической безопасности страны. Его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис назвал соглашение ошибкой, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий констатировал эгоистичную позицию США.