МИД России заявил о скором запуске «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о скором запуске газопровода «Северный поток — 2».

«Несмотря на попытки политизировать выгодный для европейцев проект, сорвав его реализацию в собственных геополитических и экономических интересах, чем активно продолжает заниматься Вашингтон, «Северный поток — 2» скоро вступит в строй», — цитирует её РИА Новости.



Она отметила, что проект «отвечает нормам международного права, а также регулятивным требованиям ЕС». Также, по её словам, все работы и процессы осуществляются в соответствии с законодательствами прибрежных государств.

«Какие бы странные решения ни принимались под давлением США, как это имело место на недавних американо-германских переговорах, они не способны изменить объективную реальность выхода строительства данного масштабного проекта на финишную прямую», — подчеркнула Захарова.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал договорённости Германии и США по газопроводу «Северный поток — 2».

Также сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным транзит российского газа через Украину, а также реализацию «Северного потока — 2».