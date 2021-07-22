В Польше прокомментировали соглашение США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь правительства Польши Петер Мюллер прокомментировал соглашение США и ФРГ по «Северному потоку — 2».

Как сообщает «Польское радио», он назвал проект трубопровода геополитическим.

«К сожалению, в ЕС отсутствовала необходимая реакция на уровне всего сообщества. Несмотря на очевидные политические и геополитические угрозы, этот проект реализуется. Польша с самого начала выступала против «Северного потока — 2», пользуясь на протяжении многих месяцев поддержкой со стороны США. Мы удивлены этим неудачным для региона решением Вашингтона, который согласился на завершение строительства этого газопровода», — сказал Мюллер.

США и ФРГ ранее достигли договорённостей по проекту трубопровода. В них сообщается, что «если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия», то ФРГ, в свою очередь, «будет настаивать на эффективных мерах на европейском уровне, включая санкции», для ограничения возможностей российского экспорта в Европу.