В Польше прокомментировали соглашение США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

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Пресс-секретарь правительства Польши Петер Мюллер прокомментировал соглашение США и ФРГ по «Северному потоку — 2».
В Польше прокомментировали соглашение США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

Как сообщает «Польское радио», он назвал проект трубопровода геополитическим.

«К сожалению, в ЕС отсутствовала необходимая реакция на уровне всего сообщества. Несмотря на очевидные политические и геополитические угрозы, этот проект реализуется. Польша с самого начала выступала против «Северного потока — 2», пользуясь на протяжении многих месяцев поддержкой со стороны США. Мы удивлены этим неудачным для региона решением Вашингтона, который согласился на завершение строительства этого газопровода», — сказал Мюллер.

США и ФРГ ранее достигли договорённостей по проекту трубопровода. В них сообщается, что «если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия», то ФРГ, в свою очередь, «будет настаивать на эффективных мерах на европейском уровне, включая санкции», для ограничения возможностей российского экспорта в Европу.

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