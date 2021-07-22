В Совфеде прокомментировали соглашение США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал соглашение США и ФРГ по «Северному потоку — 2».
В Совфеде прокомментировали соглашение США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Проект экономический. Кто бы ни был у власти в Германии, он не будет касаться этого проекта... Вся надежда у них на голубое топливо. Я не думаю, что они будут в условиях неэнергетического кризиса, который надвигается, рубить сук, на котором сидят. Это нормальный результат переговоров. Немцы, поскольку они вкладывали огромные деньги и надежды в этот проект, явно от него не собираются отказываться», — утверждает Джабаров.

Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд ранее заявила, что Вашингтону удалось достичь договорённости с Германией по поводу «Северного потока — 2».

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