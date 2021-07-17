«Детский шантаж»: почему на Украине выразили недовольство Западом и заговорили о партнёрстве с Китаем

В Киеве «не услышали конкретики» по вопросам поддержки Украины со стороны Вашингтона и Берлина по итогам переговоров Джо Байдена и Ангелы Меркель. С таким заявлением выступил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. По его словам, осталось неясным, как именно западные партнёры планируют выполнять свои обещания по сохранению территориальной целостности страны и её права на транзит газа. В свою очередь, советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что в случае давления со стороны Запада в вопросах выполнения Минских соглашений Украина развернётся и обратится за помощью к Китаю. По мнению экспертов, притязания на дружбу Китая против России не имеют под собой оснований, их стоит расценивать лишь как попытку шантажа Германии и США.

США и Германия так и не озвучили конкретных шагов по поддержке Украины, заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, комментируя итоги встречи немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. Как сказал Никифоров, слова лидеров обеих стран об их приверженности территориальной целостности Украины и заявления о необходимости сохранить её статус газового транзитёра ничем не подкреплены.

«Мы не услышали самого интересного — как именно стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — сказал во время брифинга пресс-секретарь украинского президента.

При этом, по его словам, Зеленский всё же надеется на то, что «самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам и принципам. И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы».

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель

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Напомним, встреча Джо Байдена и Ангелы Меркель состоялась в Вашингтоне 15 июля. Перед визитом в США канцлер ФРГ встретилась с украинским президентом, во время переговоров с которым обсуждался ряд позиций Киева. В частности, речь шла о выполнении Минских соглашений, а также об украинских требованиях гарантий от ЕС по энергетической безопасности и включении вопроса реализации «Северного потока — 2» в повестку «нормандской четвёрки».

В итоге, по словам советника делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексея Арестовича, визит украинского президента в Берлин «ничего не принёс», поскольку Меркель и Зеленский «не нашли общего языка по целому спектру вопросов, начиная с судьбы «Северного потока — 2» и заканчивая конкретной имплементацией формулы Штайнмайера».

По мнению экспертов, отсутствие конкретики в вашингтонских заявлениях демонстрирует нежелание Запада реально участвовать в разрешении украинских проблем.

«При всех разговорах Запада о том, что на Украине необходимо проводить реформы, поднимать экономику, бороться с олигархами и коррупцией, он не заинтересован реально помогать Украине в проблеме транспортировки газа и улучшать жизнь простых украинцев. Ведь тот уровень жизни населения на грани нищеты и выживания, который поддерживается сейчас в стране, обеспечивает западным странам наиболее благоприятную общественно-политическую обстановку», — сказал в разговоре с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

В свою очередь, политолог Андрей Суздальцев считает, что украинские политики ждали от Запада более жёстких шагов в отношении России, надеясь заставить её содержать Украину посредством заключения новых контрактов по транспортировке газа.

«Одновременно власти Киева рассчитывали, что страны Европы выделят ему компенсацию за то, что они будут получать газ по «Северному потоку — 2». Однако Германия не собирается ни отказываться от этого проекта, ни выделять компенсационные средства Украине. Поэтому Меркель и Байден воздержались от конкретики при подписании Вашингтонской декларации», — пояснил эксперт в интервью RT.

За миллиарды долларов

Несмотря на то что никаких специальных заявлений по вопросам, связанным с Украиной, ни канцлер ФРГ, ни лидер США не сделали, советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью украинскому интернет-каналу UkrLife.TV заявил, что Киев вправе игнорировать любые попытки международных партнёров надавить на него. Более того, если Запад будет и дальше настаивать на реализации формулы Штайнмайера, то Киев обратится за поддержкой к Китаю.

«Вот они позвонят и скажут: вы плохие, имплементируйте формулу Штайнмайера. Мы говорим: а мы не будем. И что дальше? И уходим к Китаю», — заявил Арестович.

По его мнению, ни у США, ни у Германии нет механизмов, чтобы принудить Украину к имплементации соглашений. Вместе с тем, по словам Арестовича, выходить из «нормандского формата» страна станет.

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«Если дойдёт до очень жёсткого разговора с Украиной, то всякое может случиться и с Минскими соглашениями с нашей стороны... Украина не выйдет (из них. — RT), но мы можем начать задавать более глубокие вопросы по содержанию их имплементации», — заявил советник.

Однако если Запад даст «очень серьёзные гарантии», то Киев, возможно, и выполнит минские договорённости, допустил Арестович. По его словам, таким стимулом могут стать «кредит миллиардов в десять долларов или прямая помощь», а также «серьёзные вливания в безопасность и экономику» или статус основного союзника США вне НАТО. В противном случае Украина развернётся на Восток.

«Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай. Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков», — выразил уверенность Арестович.

Основаниями для такого заявления он назвал якобы «плохие» отношения Москвы и Пекина.

«Лишних денег не дают»

По мнению Владимира Жарихина, подобные заявления со стороны украинских политиков похожи на «детские угрозы». Кроме того, в самом Китае любые взаимоотношения с иностранными партнёрами рассматривают исключительно с экономической точки зрения, подчеркнул эксперт.

«Конечно, Украина может развернуться в сторону Китая в экономической части. Но Пекин лишних денег не даёт и не оказывает другим странам мизерную финансовую помощь, которую оказывают страны Запада Украине. Он лишь скупает то, что может приносить прибыль, вкладывает инвестиции в нужные ему инфраструктуры», — сказал собеседник RT.

Reuters

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К тому же, отмечают аналитики, Украина должна стать важной составляющей жизни Китая, чтобы попытаться привлечь его на свою сторону.

«Это детский шантаж, ведь, чтобы Китай как-то встал между Украиной и Россией, необходимо, чтобы Киев стал важной составляющей жизни Пекина. А этого нет и не предвидится», — оценил украинские притязания Андрей Суздальцев.