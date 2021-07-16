«Не нашли общего языка»: почему в Киеве обвинили Меркель в сдаче украинских интересов в пользу России

Канцлер Германии Ангела Меркель «сдала» интересы Украины в пользу России. Об этом заявил советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович. По его словам, Меркель и Владимир Зеленский не нашли общего языка по ряду вопросов в ходе визита украинского президента в ФРГ. Ранее Зеленский заявил о расхождении позиций Киева и Берлина по проекту «Северный поток — 2» и потребовал от ЕС гарантий энергетической безопасности. Эксперты подчёркивают, что Германия не обязана отстаивать позицию Украины в ущерб своим интересам.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель «сдала» украинские интересы в пользу России. С таким заявлением выступил советник киевской делегации в трёхсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, недавний визит президента страны Владимира Зеленского в Берлин «ничего не принёс».

«А не принёс потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце всё-таки немного сдала украинские интересы в пользу России. Но, я так понимаю, немцы называют это защитой немецких национальных интересов», — заявил советник делегации Украины в ТКГ.

По его словам, канцлер ФРГ, которую Арестович назвал «уходящим политиком», и президент Зеленский «не нашли общего языка по целому спектру вопросов, начиная с судьбы «Северного потока — 2» и заканчивая конкретной имплементацией формулы Штайнмайера». Но Зеленский не стал оспаривать позицию канцлера ФРГ во время пресс-конференции «для того, чтобы не ссориться», добавил Арестович.

Газовый вопрос

Напомним, переговоры Ангелы Меркель с Владимиром Зеленским прошли 12 июля. Перед встречей лидеры ФРГ и Украины провели совместный брифинг, в рамках которого Зеленский озвучил ряд позиций Киева.

Так, он заявил о своей поддержке предложения Франции и Германии о «ключевых кластерах» по выполнению Минских соглашений.

«Я считаю прекрасным проект, который готовила немецкая сторона совместно с французской стороной, под названием «Ключевые кластеры по выполнению минских договоренностей». Украина поддержала этот проект, и этот проект сейчас находится у российской стороны. Только Россия на сегодня не акцептировала эти шаги окончания войны в Донбассе», — заявил Зеленский.

Напомним, деление соглашений на кластеры было предложено Германией и Францией ещё в ноябре 2020 года и не меняет их содержания, лишь предлагает поделить соглашения на части, чтобы последовательно согласовать действия сторон для реализации «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». В частности, согласно этим кластерам, присвоение Донбассу особого статуса и проведение выборов на территории региона будут организованы до передачи Украине контроля над границей.

Эти кластеры были переданы в трёхстороннюю контактную группу в качестве рекомендаций для последующей разработки «дорожной карты», которая должна стать финальным вариантом мирного плана урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

Однако, по данным СМИ, Киев представил «нормандской четверке» (Германия, Россия, Украина, Франция) свой проект кластеров, который по ряду принципиальных пунктов значительно отличается как от российских предложений, так и от первоначальных предложений самой украинской стороны.

Эксперты отмечают, что Украина приветствует любые попытки пересмотра Минских соглашений, даже те, в которых меняется последовательность действий без изменения их сути.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Reuters

© Stefanie Loos

«Они подписали эти договоры, а теперь пытаются изменить правила. Это традиционная несерьёзная позиция руководства Украины, которая демонстрирует недоговороспособность и неспособность самостоятельно принимать политические решения», — отметил в беседе с RT политолог и экономист Александр Дудчак.

Что касается вопроса энергетической безопасности Украины, Зеленский выступил с предложением включить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» в повестку «нормандской четвёрки», после чего заявил, что Германия и Франция должны предоставить Украине гарантии энергетической безопасности, так как запуск проекта якобы угрожает его стране.

«Если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны иметь гарантии ЕС, гарантии Германии, гарантии Франции. Вопрос «Северного потока — 2», я считаю, — это в будущем часть вопросов нормандской встречи», — сказал Зеленский.

Стоит отметить, что до начала переговоров лидеров двух стран пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский «будет пытаться остановить проект «Северный поток — 2».

Позднее, несмотря на расхождение взглядов по строительству российского газопровода, украинский президент заявил, что остался доволен результатами встречи с канцлером Германии. А по возвращении в Киев, во время общения с журналистами на конференции «Украина 30. Гуманитарная политика», добавил, что его страна намерена добиться от ЕС гарантий «нормального газоснабжения» на срок в 10—15 лет.

«Сколько лет нам надо, чтобы перейти и получить не на словах, а реальный результат в возобновляемой энергетике на Украине? Не знаю, думаю, 10—15 лет. То есть мы на десять лет должны быть обеспечены, наши люди в первую очередь. Наши люди получают газ, нашей добычи недостаточно, надо увеличивать, но тем не менее мы же говорим о сегодняшнем дне, поэтому 10—15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение, гарантии нам нужны», — заявил Зеленский.

Позднее он призвал президента США Джо Байдена и главу ФРГ Ангелу Меркель во время предстоящей встречи не принимать решений по Украине без её участия.

Американский консенсус

Встреча Байдена и Меркель, на которой также был затронут вопрос «Северного потока — 2», состоялась в Вашингтоне 15 июля. По её итогам канцлер ФРГ заявила, что позиции США и Германии по этому вопросу также расходятся.

«Обсудили Россию и Украину, и в связи с этим «Северный поток — 2». У нас тут различные оценки того, что несёт этот проект», — отметила Меркель.

При этом она выразила убеждённость в том, что Украина сохранит за собой транзит газа в ЕС и после запуска газопровода.

Напомним, что США последовательно выступали против «Северного потока — 2» и вводили санкции против компаний, участвующих в проекте. С приходом в Вашингтоне к власти администрации Джо Байдена в Белом доме продолжили заявлять о своём неприятии вопроса строительства газопровода, однако вскоре американская сторона отказалась от введения новых санкций.

Строительство газопровода «Северный поток — 2»

© REUTERS/Hannibal Hanschke

В мае официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у США нет возможности остановить проект, который построен в другой стране более чем на 90%.

Эту позицию по итогам встречи с Ангелой Меркель подтвердил и сам Джо Байден.

«Моя позиция по «Северному потоку — 2» давно известна. Между хорошими друзьями могут быть разногласия, но к тому времени, как я стал президентом, он был завершён на 90%, и введение санкций казалось бессмысленным делом», — заявил президент США.

Как подчеркнул Александр Дудчак, требуя от США и Германии каких-то гарантий для себя, украинские политики придают чрезмерную важность роли Киева в формировании внешнеполитических курсов других стран.

«Учитывая, что Меркель является главой Германии, непонятно, почему она должна отстаивать интересы Украины. В целом это заявление говорит о явном непонимании происходящего в мире», — отметил политолог.

Участники политического процесса высокого уровня не должны действовать так, как это делает нынешнее руководство Украины, добавил собеседник RT.

«Они могут в глубине души обижаться, но при этом должны принимать решения и действовать в соответствии с интересами тех людей, кто за них голосовал. Однако власти Украины в любых вопросах действительно демонстрируют обиду, если по той или иной причине не получают желаемого», — подчеркнул Дудчак.

Ангела Меркель неоднократно озвучивала свою позицию по «Северному потоку — 2», а также другим аспектам украинской повестки, поэтому непонятно, чего от неё хотел добиться Киев, отметил в разговоре с RT президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«С самого начала было ясно, что эта встреча будет проведена ради встречи и, соответственно, никаких результатов Киеву она не принесёт. Тем более Ангела Меркель в скором времени покинет свой пост, и за оставшееся время она не собирается принимать новых судьбоносных решений», — сказал политолог.

Намёки Арестовича на то, что после ухода Меркель с поста канцлера позиция Берлина по «Северному потоку — 2» и другим вопросам изменится, являются фантазиями, добавил Охрименко.

«В целом многие украинские политики пытаются выдать свои фантазии за действительность. То, что к власти в Германии придёт партия «зелёных», выступающая против газопровода, сейчас маловероятно. Однако даже если к власти придёт оппозиция, эти вопросы тоже вряд ли будут пересмотрены», — считает эксперт.

По словам Охрименко, проект представляет важность для немецкого бизнеса, с интересами которого не может не считаться следующий канцлер ФРГ.

«А учитывая, что немецкий бизнес заинтересован в работе газопровода «Северный поток — 2», новый канцлер Германии будет защищать этот проект. Украинские политики могут и дальше фантазировать на эту тему, но их мнение по этому поводу никто учитывать не собирается. В любом случае «Северный поток — 2» будет работать», — заключил политолог.