Зеленский рассказал о разных взглядах с Меркель по «Северному потоку — 2»

Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что у них разные взгляды по вопросу проекта «Северный поток — 2».

«Да, у нас разные взгляды касательно «Северного потока», но тем не менее я считаю, что мы привели много аргументов», — приводит его слова РИА Новости.

Также Зеленский заявил, что на будущей встрече Меркель с президентом США Джо Байденом будет обсуждаться тема «Северного потока — 2».

Украинский президент добавил, что его встреча с канцлером ФРГ была «неожиданно долгой» и продлилась более четырёх часов.

Он отметил, что рад, что им «удалось прийти после встречи к общему пониманию, что он приехал с решением вопросов безопасности».

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен добиться остановки проекта «Северный поток — 2» в ходе визита в Германию и запланированных переговоров с Меркель.