Зеленский планирует добиться остановки проекта «Северный поток — 2»

Украинский президент Владимир Зеленский намерен добиться остановки проекта «Северный поток — 2» в ходе визита в Германию и запланированных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, отвечая на вопрос о целях визита Зеленского в Берлин.

«Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить проект «Северный поток — 2», пока не пойдёт газ, и даже после этого, поэтому это и является программой максимум для президента», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Зеленский провёл переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее в Минэкономики ФРГ заявили, что вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» уже почти готова, проект проходит процесс технической экспертизы и приёмки.

Также в ведомстве заявили, что власти Германии выдали все разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2».