В ФРГ рассказали о техприёмке второй нитки «Северного потока — 2»

В Минэкономики ФРГ заявили, что вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» уже почти готова, проект проходит процесс технической экспертизы и приёмки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое ведомство.

«В настоящее время происходит процесс так называемой технической приёмки — строительство первой нитки завершено, вторая почти построена. Сейчас должны последовать техническая экспертиза и приёмка», — заявили в министерстве.

Ранее представитель Министерства экономики Германии Беате Барон заявила, что власти страны выдали все разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2».

11 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассказал о ходе строительства «Северного потока — 2».

По его словам, в компании полагают, что строительные работы будут завершены в конце августа.