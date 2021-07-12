В ФРГ рассказали о техприёмке второй нитки «Северного потока — 2»

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В Минэкономики ФРГ заявили, что вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» уже почти готова, проект проходит процесс технической экспертизы и приёмки.
В ФРГ рассказали о техприёмке второй нитки «Северного потока — 2»
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое ведомство.

«В настоящее время происходит процесс так называемой технической приёмки — строительство первой нитки завершено, вторая почти построена. Сейчас должны последовать техническая экспертиза и приёмка», — заявили в министерстве.

Ранее представитель Министерства экономики Германии Беате Барон заявила, что власти страны выдали все разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2».

11 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассказал о ходе строительства «Северного потока — 2».

По его словам, в компании полагают, что строительные работы будут завершены в конце августа.

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