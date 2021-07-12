В ФРГ выдали все разрешения на строительство «Северного потока — 2»
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- AFP
«Все разрешения на строительство выданы — и уже давно», — цитирует ТАСС Барон.
Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассказал о ходе строительства «Северного потока — 2».
Он отметил, что в компании полагают, что строительные работы будут завершены в конце августа.
В начале июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2».