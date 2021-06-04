Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2»

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Российский лидер Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2».
Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2», работа по второй нитке продолжается», — сообщил президент.

Он добавил, что, «линейная работа целиком, включая морской участок, закончена».

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из финансовых партнёров «Газпрома» по «Северному потоку — 2», Райнер Зеле заявил, что газопровод будет достроен в этом году.

Президент США Джо Байден признал, что строительство данного газопровода близится к завершению и введение санкций против проекта станет контрпродуктивным для отношений с Европой.

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