Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2»
- РИА Новости
«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2», работа по второй нитке продолжается», — сообщил президент.
Он добавил, что, «линейная работа целиком, включая морской участок, закончена».
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из финансовых партнёров «Газпрома» по «Северному потоку — 2», Райнер Зеле заявил, что газопровод будет достроен в этом году.
Президент США Джо Байден признал, что строительство данного газопровода близится к завершению и введение санкций против проекта станет контрпродуктивным для отношений с Европой.