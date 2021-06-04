Глава OMV: строительство «Северного потока — 2» будет завершено в этом году

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из финансовых партнёров «Газпрома» по «Северному потоку — 2», Райнер Зеле заявил, что газопровод будет достроен в этом году.

Как пишет РИА Новости, об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В этом году», — сказал он, отвечая на вопрос, когда будет завершено строительство «Северного потока — 2».

Ранее вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ заявил, что Россия надеется, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2021 года, осталось построить около 100 км газопровода.

Президент США Джо Байден признал, что строительство данного газопровода близится к завершению и введение санкций против проекта станет контрпродуктивным для отношений с Европой.