Новак заявил, что осталось построить 100 км «Северного потока — 2»

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Россия надеется, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2021 года, осталось построить около 100 км газопровода, заявил вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ.
Новак заявил, что осталось построить 100 км «Северного потока — 2»
  • Reuters

По его словам, работы продолжаются.

«Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжает его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году», — цитирует Новака РИА Новости.

Он отметил, что осталось уложить около 100 км труб по двум ниткам, точные сроки зависят от разных условий, в том числе технических и погодных.

Ранее президент США Джо Байден признал, что строительство СП-2 близится к завершению и введение санкций против проекта станет контрпродуктивным для отношений с Европой.

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