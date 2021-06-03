Новак заявил, что осталось построить 100 км «Северного потока — 2»

Россия надеется, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2021 года, осталось построить около 100 км газопровода, заявил вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ.

По его словам, работы продолжаются.

«Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжает его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году», — цитирует Новака РИА Новости.

Он отметил, что осталось уложить около 100 км труб по двум ниткам, точные сроки зависят от разных условий, в том числе технических и погодных.

Ранее президент США Джо Байден признал, что строительство СП-2 близится к завершению и введение санкций против проекта станет контрпродуктивным для отношений с Европой.