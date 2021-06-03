Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, «смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно».

«Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то ещё палки в колёса вставить... Мы готовы ко всему. И «Северный поток — 2» сам по себе нужен Европе не меньше, чем нам. Как вы знаете, участниками этого проекта являются не только наш «Газпром», но и несколько крупных европейских энергетических компаний. Я уж не говорю о позиции правительства ФРГ», — цитирует РИА Новости Чижова.

Ранее вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ заявил, что Россия надеется, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2021 года, осталось построить около 100 км газопровода.

Президент США Джо Байден признал, что строительство СП-2 близится к завершению и введение санкций против проекта станет контрпродуктивным для отношений с Европой.