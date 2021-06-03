Постпред России при ЕС прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
Постпред России при ЕС прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
  • Reuters

По его словам, «смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно».

«Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то ещё палки в колёса вставить... Мы готовы ко всему. И «Северный поток — 2» сам по себе нужен Европе не меньше, чем нам. Как вы знаете, участниками этого проекта являются не только наш «Газпром», но и несколько крупных европейских энергетических компаний. Я уж не говорю о позиции правительства ФРГ», — цитирует РИА Новости Чижова.

Ранее вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ заявил, что Россия надеется, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2021 года, осталось построить около 100 км газопровода.

Президент США Джо Байден признал, что строительство СП-2 близится к завершению и введение санкций против проекта станет контрпродуктивным для отношений с Европой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить