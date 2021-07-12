Зеленский провёл переговоры со Штайнмайером

Украинский лидер Владимир Зеленский провёл переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как сообщает телеканал «Украина 24», об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

«Сегодня утром президент встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, говорили в целом о ситуации с пандемией коронавируса, о ходе вакцинации в Германии, на Украине, говорили о реформах на Украине», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что встреча Зеленского и главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине была отменена.