Зеленский провёл переговоры со Штайнмайером

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Украинский лидер Владимир Зеленский провёл переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Зеленский провёл переговоры со Штайнмайером
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «Украина 24», об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

«Сегодня утром президент встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, говорили в целом о ситуации с пандемией коронавируса, о ходе вакцинации в Германии, на Украине, говорили о реформах на Украине», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что встреча Зеленского и главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине была отменена.

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