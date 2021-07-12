Встреча Зеленского и главы Минобороны Германии отменилась

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине была отменена.

«Встреча была частью большой программы визита в правительстве ФРГ. Были перестановки — и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет», — приводит РИА Новости слова представителя Минобороны Германии.

Встреча должна была состояться 12 июля около 14:00 по местному времени.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию, где проводит ряд встреч с немецкими должностными лицами.

Ранее спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай заявил, что проведение реформ не может гарантировать Украине членство в НАТО.

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