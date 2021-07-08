В НАТО ответили Зеленскому на запрос о вступлении в альянс

Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай заявил, что проведение реформ не может гарантировать Украине членство в НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости.

Аппатурай отметил, что реформы важны для Украины, однако для вступления в члены НАТО недостаточно просто выполнить перечень определённых условий.

«Это так не работает. Нет чётких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии», — сказал он.

Представитель НАТО подчеркнул, что не только в Киеве должны быть готовы к вступлению в альянс, но и сам военный блок должен принять решение о расширении.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обратился к кандидатам на пост канцлера Германии с вопросом о членстве Украины в НАТО.