В НАТО ответили Зеленскому на запрос о вступлении в альянс
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Аппатурай отметил, что реформы важны для Украины, однако для вступления в члены НАТО недостаточно просто выполнить перечень определённых условий.
«Это так не работает. Нет чётких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии», — сказал он.
Представитель НАТО подчеркнул, что не только в Киеве должны быть готовы к вступлению в альянс, но и сам военный блок должен принять решение о расширении.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обратился к кандидатам на пост канцлера Германии с вопросом о членстве Украины в НАТО.