Зеленский обратился к ФРГ с вопросами о судьбе Украины в НАТО и ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к кандидатам на пост канцлера Германии с вопросами о судьбе Донбасса и членстве Украины в НАТО.

Об этом сообщается на официальном сайте офиса президента Украины.

«Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершённым и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением?» — спросил Зеленский в рамках дискуссии о роли Германии в мире, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности.

По его словам, после «революции достоинства», когда сотни украинцев «отдали свои жизни за европейский выбор», прошло семь лет.

«Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС?» — сказал президент.

Напомнив о вопросе вступления Украины в НАТО, Зеленский заявил о «100 тыс. российских военных», которые «стянуты к украинским границам».

Глава государства отметил, что «все европейские лидеры» поддерживают предоставление Киеву гарантий безопасности, однако членом Североатлантического альянса Украина не является.

«Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идёт речь?» — задал вопрос Зеленский.

В апреле посол Украины в Германии Андрей Мельник после прочтения интервью кандидата в канцлеры ФРГ Анналены Бэрбок убедился, что Киеву «пора отбросить иллюзии об изменении политики Берлина» и полагаться на собственные силы.

Также в начале июня представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер отметила, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.