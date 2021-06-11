В ФРГ считают, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО в настоящее время не стоит на повестке дня.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что не считает «болтовнёй» разговоры о вступлении Украины в НАТО.

«Вы знаете наше отношение к Украине, её значение и наши усилия на Украине, но вопрос вступления в НАТО, как мы уже говорили, не стоит на повестке», — приводит ТАСС её комментарий заявления российского лидера.

7 июня заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ рассказал, что позиция открытых дверей по Украине будет подтверждена на саммите НАТО 14 июня, однако по вопросу её членства в альянсе консенсуса ещё нет.