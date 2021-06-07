В НАТО заявили, что консенсуса по членству Украины в альянсе нет
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса, а по этому вопросу консенсуса ещё нет», — ответил он на вопрос о перспективе членства Украины и Грузии в альянсе.
Также заместитель генсека альянса отметил, что украинский вопрос будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
«Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят эту политику открытых дверей», — сказал Джоанэ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного вступления Украины в НАТО из-за угрозы суверенитету страны.