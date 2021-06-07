В НАТО заявили, что консенсуса по членству Украины в альянсе нет

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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что позиция открытых дверей по Украине будет подтверждена на саммите НАТО 14 июня, однако по вопросу её членства в альянсе консенсуса ещё нет.
В НАТО заявили, что консенсуса по членству Украины в альянсе нет
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса, а по этому вопросу консенсуса ещё нет», — ответил он на вопрос о перспективе членства Украины и Грузии в альянсе.

Также заместитель генсека альянса отметил, что украинский вопрос будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.

«Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят эту политику открытых дверей», — сказал Джоанэ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного вступления Украины в НАТО из-за угрозы суверенитету страны.

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