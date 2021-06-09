Президент России Владимир Путин не считает «болтовнёй» разговоры о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Москве может быть неизвестно, «как на самом деле строился разговор» Киева с Западом.

«Да, я знаю и вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших СМИ, наших политиков. Все так немножко посмеиваются над Зеленским, мол, всё это болтовня и ничего здесь не будет. У меня другое мнение. Я уже говорил, как произошли эти два этапа расширения НАТО на восток, и уже сказал, что нас никто не спрашивал», — отметил глава государства в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

Как пояснил Путин, «американские партнёры говорят, что ничего не обещали» украинскому руководству.

«Откуда мы знаем? А может быть, просто они ему сказали: «Знаешь что, ты рановато вылез, рано ещё об этом говорить и не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов. Что ты нам мешаешь, портишь нам обстановку саммита, помолчать не мог несколько дней?» — предположил глава государства.

Путин подчеркнул, что «никто не говорит нет».

В интервью российский лидер напомнил, что подлётное время ракет НАТО до Москвы в случае вступления Украины в альянс может сократиться с 15 до 7—10 минут.

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что позиция открытых дверей по Украине будет подтверждена на саммите НАТО 14 июня, однако по вопросу её членства в альянсе консенсуса ещё нет.