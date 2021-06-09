Путин напомнил о волне расширения НАТО в период «хороших отношений»

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Запад «наплевал» на интересы России в период расширения НАТО, заявил российский президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24».

«Что касается расширения НАТО, приближение инфраструктуры НАТО к российским границам — чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян, России», — сказал Путин.

Он напомнил о двух «волнах расширения НАТО на восток», когда отношения с США и коллективным Западом были «ровными», вполне приемлемыми.

«Тем не менее все наши так называемые озабоченности были просто проигнорированы. А все предварительные договорённости, правда, они носили устный характер с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым... Они были забыты, преданы забвению. Не хочется употреблять грубых слов, но просто наплевали на наши интересы и всё», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что это произошло «в условиях хороших отношений».

В ноябре 2020 года российский президент заявил, что в Европе расширяется присутствие НАТО вблизи границ России, кроме того, альянс проигнорировал предложение Москвы снизить военную активность на время пандемии коронавируса.

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