Путин заявил о расширении присутствия НАТО вблизи российских границ

В Европе расширяется присутствие НАТО вблизи границ России, кроме того, альянс проигнорировал предложение Москвы снизить военную активность на время пандемии коронавируса. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

«Мы должны учитывать и целый ряд потенциальных опасных внешних факторов, современных, новых. Так, например, в Европе расширяется присутствие НАТО вблизи российских границ. На наше предложение снизить военную активность в период пандемии альянс вообще не отреагировал», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, «интенсивность полётов авиации и действий флотов натовских стран только выросла».

В конце сентября начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что активность стран НАТО наблюдается на расстоянии 20—30 км от государственных границ России.

При этом он отмечал, что Минобороны России нацелено на конструктивный диалог с НАТО в целях обеспечения международной безопасности.