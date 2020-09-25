В Генштабе прокомментировали активность НАТО у границ России

Активность стран НАТО наблюдается на расстоянии 20—30 км от государственных границ России. Об этом заявил начальник российского Генерального штаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов.

«Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20—30 км от российских границ. В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным», — приводит РИА Новости его слова на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений «Кавказ-2020».

Герасимов отметил, что страны НАТО проводят полёты у границ России.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что частота тренировочных вылетов самолётов НАТО с имитацией ракетных ударов по территории России настораживает.