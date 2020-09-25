В Генштабе прокомментировали активность НАТО у границ России

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Активность стран НАТО наблюдается на расстоянии 20—30 км от государственных границ России. Об этом заявил начальник российского Генерального штаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов.
В Генштабе прокомментировали активность НАТО у границ России
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20—30 км от российских границ. В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным», — приводит РИА Новости его слова на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений «Кавказ-2020».

Герасимов отметил, что страны НАТО проводят полёты у границ России.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что частота тренировочных вылетов самолётов НАТО с имитацией ракетных ударов по территории России настораживает.

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