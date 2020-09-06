«Регулярные полёты и заходы»: Шойгу рассказал об имитации авиацией НАТО ракетных ударов по России
- Министр обороны России Сергей Шойгу
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу обратил внимание на частоту, с которой самолёты НАТО стали выполнять тренировочные вылеты с имитацией ракетных ударов по территории России. Министр указал, что подобная практика НАТО настораживает.
«Если раньше с той или иной частотой (конечно, не так, как сейчас, несколько реже) была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолётов», — сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».
Днём ранее глава Минобороны РФ также привёл данные, согласно которым интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.
«В августе прошлого года — 87 полётов, сейчас — около 120», — указал министр. Он также подчеркнул, что только в период с 23 августа по 2 сентября российская авиация не менее десяти раз поднималась на перехват иностранных самолётов-разведчиков.
- Истребители Су-27
- РИА Новости
- © Сергей Пивоваров
Глава оборонного ведомства также напомнил о недавнем сопровождении истребителями Су-27 трёх стратегических бомбардировщиков США над Балтийским морем. Инцидент произошёл 31 августа.
Как сообщили тогда в Национальном центре управления обороной России, в этот день российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили три приближающиеся к госгранице РФ воздушные цели.
Для их идентификации в воздух подняли три Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота. Экипажи российских самолётов определили воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США.
Отметим, что на протяжении августа сообщалось о множестве таких инцидентов. В тот же день, 31 августа, российский Су-27 вылетал на перехват самолётов ФРГ, Швеции и Дании над Балтийским морем.
Экипаж идентифицировал обнаруженные средствами контроля цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, самолёт-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, самолёт-разведчик Challenger ВВС Дании и самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии.
За три дня этих событий, 28 августа, два истребителя Су-27 поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52H. Тогда же российский самолёт был направлен на перехват стратегического самолёта-разведчика RC-135 ВВС США, самолёта-разведчика Gulfstream ВВС Швеции и самолёта-разведчика Challenger ВВС Дании.
20 августа похожий инцидент произошёл в Чёрном море. Истребитель Су-30СМ поднимался для перехвата самолётов-разведчиков Atlantiс-II французских ВМС и Sentinel-R1 — британских.
Аналогичная ситуация возникала и в других регионах. В середине августа истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота поднимался в воздух для перехвата самолёта базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Баренцевым морем.
Ещё раньше в том же регионе российский МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолёта радиоэлектронной борьбы. Инцидент произошёл 4 августа. Российская сторона идентифицировала цель как самолёт Falcon 20 ВВС Норвегии.
Комментируя разведывательную активность стран НАТО у российских границ, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что выделяемые НАТО деньги тратятся на наращивание напряжённости у границ РФ.
«НАТО втягивает нас в гонку вооружений, чтобы заставить нас тратить лишние деньги на оборону и таким образом попытаться разорить нашу экономику. Но они зря стараются, потому что мы не собираемся участвовать в гонке вооружений, у нас есть все необходимые средства, достаточные, чтобы дать любой отпор возможному агрессору», — сказал Литовкин в беседе с RT.
Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, в свою очередь, указал, что в представлении американских военных необходимо продолжать курс окружения России, подготовки к какому-то военному конфликту.
«Не думаю, что они готовы в этот конфликт ввязаться, но такова природа военных: они, как спортсмены, тренируются, готовясь к соревнованиям, но, к счастью, соревнования не наступают», — полагает эксперт.