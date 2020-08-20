Су-30СМ поднимался на перехват самолётов стран НАТО над Чёрным морем

Короткая ссылка
Российский истребитель Су-30СМ поднимался для перехвата самолётов-разведчиков Франции и Великобритании над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.
Су-30СМ поднимался на перехват самолётов стран НАТО над Чёрным морем
  • РИА Новости

Как отмечается, приближающиеся к границе России воздушные цели были обнаружены 20 августа.

«Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Цели были опознаны как самолёты-разведчики Atlantiс-II французских ВМС и Sentinel-R1 — британских. В итоге они повернули обратно, нарушений не допущено.

Накануне Су-27 сопровождал самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над Балтикой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить