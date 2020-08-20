Су-30СМ поднимался на перехват самолётов стран НАТО над Чёрным морем
- РИА Новости
Как отмечается, приближающиеся к границе России воздушные цели были обнаружены 20 августа.
«Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.
Цели были опознаны как самолёты-разведчики Atlantiс-II французских ВМС и Sentinel-R1 — британских. В итоге они повернули обратно, нарушений не допущено.
Накануне Су-27 сопровождал самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над Балтикой.