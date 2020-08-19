Су-27 поднимался на перехват самолёта ВВС США над Балтикой

Российский истребитель Су-27 сопровождал самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над Балтийским морем.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

После разворота американского самолёта российский вернулся на базу.

17 августа сообщалось, что Су-27 проконтролировал полёт самолёта ВВС США над Балтийским морем.