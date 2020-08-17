Су-27 проконтролировал полёт самолёта ВВС США над Балтийским морем
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- РИА Новости
Как сообщили в Национальном центре управления обороной, объект был опознан как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США.
«После разворота самолёта ВМС США от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — цитирует ведомство ТАСС.
15 августа российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для идентификации самолёта ВМС США, приближающегося к границе России в небе над Чёрным морем.