Российский Су-27 поднялся в воздух из-за самолёта США над Чёрным морем
- РИА Новости
Как заявили в Национальном центре управления обороной России, 15 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, приближающуюся в госгранице России над нейтральными водами Чёрного моря.
«Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — заявили в центре.
Воздушный объект был идентифицирован как самолёт радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США.
После разворота самолёта США от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Нарушения российской границы не допущено.
Накануне российский Су-27 также поднимался на перехват американских самолётов-разведчиков над Чёрным морем, те в итоге повернули от границы.