Российский Су-27 поднялся в воздух из-за самолёта США над Чёрным морем

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Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для идентификации самолёта ВМС США, приближающегося к границе России в небе над Чёрным морем.
Российский Су-27 поднялся в воздух из-за самолёта США над Чёрным морем
  • РИА Новости

Как заявили в Национальном центре управления обороной России, 15 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, приближающуюся в госгранице России над нейтральными водами Чёрного моря.

«Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — заявили в центре.

Воздушный объект был идентифицирован как самолёт радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США.

После разворота самолёта США от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Нарушения российской границы не допущено.

Накануне российский Су-27 также поднимался на перехват американских самолётов-разведчиков над Чёрным морем, те в итоге повернули от границы.

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