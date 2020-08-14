Су-27 поднимался на перехват самолётов США над Чёрным морем

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Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американских самолётов-разведчиков над Чёрным морем, те в итоге повернули от границы.
Су-27 поднимался на перехват самолётов США над Чёрным морем
  • РИА Новости

«14 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России две воздушные цели. Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Отмечается, что экипаж российского истребителя с безопасного расстояния «идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США».

После разворота самолётов ВВС и ВМС США от государственной границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. 

Накануне сообщалось, что истребитель МиГ-31БМ был поднят на перехват американского самолёта, приближавшегося к границам России над Баренцевым морем.

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