МиГ-31БМ был поднят на перехват самолёта США над Баренцевым морем

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Истребитель МиГ-31БМ был поднят на перехват американского самолёта, приближавшегося к границам России над Баренцевым морем.
МиГ-31БМ был поднят на перехват самолёта США над Баренцевым морем
  • © Нина Падалко
  • РИА Новости

«13 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», — сообщает Национальный центр управления обороной России.

Для опознавания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Отмечается, что экипаж российского истребителя с безопасного расстояния идентифицировал его как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.

4 августа сообщалось, что российский МиГ-31 перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

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