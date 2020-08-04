Российский МиГ-31 перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель вылетал на перехват норвежского самолёта радиоэлектронной борьбы над Баренцевым морем, после чего тот изменил направление.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«4 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота», — цитирует ведомство РИА Новости.

С безопасного расстояния экипаж российского истребителя идентифицировал самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии.

После разворота самолёта-разведчика российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

31 июля российский истребитель Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт радиотехнической разведки ВМС США.