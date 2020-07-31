Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт ВМС США

Российский истребитель Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт радиотехнической разведки ВМС США.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолёт радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США», — сообщает Национальный центр управления обороной России.

После разворота американского самолёта-разведчика от границы России Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Накануне в Национальном центре управления обороной России также сообщили, что истребитель Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем.