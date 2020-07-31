Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт ВМС США
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- РИА Новости
«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолёт радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США», — сообщает Национальный центр управления обороной России.
После разворота американского самолёта-разведчика от границы России Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Накануне в Национальном центре управления обороной России также сообщили, что истребитель Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем.