Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем
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- РИА Новости
«Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США», — говорится в сообщении российских военных.
После разворота американских самолётов-разведчиков от российской границы Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
27 июля сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.