Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем

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В Национальном центре управления обороной России сообщили, что истребитель Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем.
Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США», — говорится в сообщении российских военных.

После разворота американских самолётов-разведчиков от российской границы Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

27 июля сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.

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