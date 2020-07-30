В Национальном центре управления обороной России сообщили, что истребитель Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем.

«Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США», — говорится в сообщении российских военных.

После разворота американских самолётов-разведчиков от российской границы Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

27 июля сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.