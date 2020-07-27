Российский Су-27 поднялся на перехват самолёта США над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

РИА Новости

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа», — заявили в центре. После разворота американского самолёта от границ России Су-27 вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что полёт российского истребителя проходил в соответствии с международными нормами. 23 июля Су-27 также перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем.