Российский Су-27 поднялся на перехват самолёта США над Чёрным морем
- РИА Новости
«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа», — заявили в центре.
После разворота американского самолёта от границ России Су-27 вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что полёт российского истребителя проходил в соответствии с международными нормами.
23 июля Су-27 также перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем.