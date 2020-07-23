Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Американский самолёт-разведчик Р-8А Poseidon приблизился к российским границам в Чёрном море, на его перехват поднимался Су-27, сообщает Национальный центр управления обороной.

«23 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в воздух был поднят Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. Он приблизился на безопасное расстояние к объекту и идентифицировал его как Р-8А Poseidon.

После разворота американского самолёта от госграницы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

22 июля сообщалось, что силы ПВО сопроводили самолёты НАТО над Балтийским и Чёрным морями.