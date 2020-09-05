Шойгу заявил о высокой интенсивности полётов НАТО у границ России

Короткая ссылка
Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.
Шойгу заявил о высокой интенсивности полётов НАТО у границ России
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом: в августе прошлого года — 87 полётов, сейчас — около 120», — приводит ТАСС его слова Шойгу.

Также Шойгу заявил, что все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить