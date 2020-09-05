Шойгу заявил о высокой интенсивности полётов НАТО у границ России

Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом: в августе прошлого года — 87 полётов, сейчас — около 120», — приводит ТАСС его слова Шойгу.

Также Шойгу заявил, что все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М.