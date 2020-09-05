Все танки Т-72 российской армии модернизируют

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М.
Все танки Т-72 российской армии модернизируют
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

По его словам, модификация Т-72Б3М не уступает по своим характеристикам, а в чём-то превосходит современные зарубежные танки.

«В планах Министерства обороны — провести модернизацию всех имеющихся на вооружении танков Т-72 до данной модификации», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что на танках Т-72Б3 реализованы технические решения, повышающие подвижность, надёжность и эргономику.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Алабине прошёл финал турнира по танковому биатлону в рамках международных армейских игр «АрМИ-2020». В решающем заезде победу одержал российский экипаж, второе место заняла команда из Китая, третье — сборная Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить