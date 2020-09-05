Все танки Т-72 российской армии модернизируют

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М.

По его словам, модификация Т-72Б3М не уступает по своим характеристикам, а в чём-то превосходит современные зарубежные танки.

«В планах Министерства обороны — провести модернизацию всех имеющихся на вооружении танков Т-72 до данной модификации», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что на танках Т-72Б3 реализованы технические решения, повышающие подвижность, надёжность и эргономику.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Алабине прошёл финал турнира по танковому биатлону в рамках международных армейских игр «АрМИ-2020». В решающем заезде победу одержал российский экипаж, второе место заняла команда из Китая, третье — сборная Белоруссии.